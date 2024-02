Via Corridoni in sicurezza: "Grande opera di riqualificazione" Lavori di riqualificazione completati in via Filippo Corridoni a Civitanova Alta, risolvendo i problemi causati dalle infiltrazioni alle tubature dell'acquedotto e alle fognature. Il progetto ha comportato una spesa di 90 mila euro per l'Ata e 75 mila euro per il Comune.