Via Mazzini riapre alla circolazione. Concluso il restyling del selciato

Conclusi i lavori effettuati per il ripristino del selciato, via Mazzini è stata riaperta al transito dei veicoli. Oltre ad abitazioni private, a un ufficio di compravendita edilizia e a un bar-pizzeria, nell’ampio slargo adiacente alla piazza Vittorio Emanuele II sono situati spazi per parcheggio, lo stabile di Bper Banca, due edifici dell’alberghiero Girolamo Varnelli, il complesso con la civica biblioteca Ascariana e la Pinacoteca. La riapertura del tratto, sempre molto frequentato e sul quale convergono altre direzioni innestandosi nel Corso Garibaldi, è stata inaugurata col taglio del nastro eseguito dal sindaco Michele Vittori, presenti gli assessori e varie rappresentanze comunali.

"Questo primo intervento per la riqualificazione delle vie del centro storico – ha puntualizzato Vittori – ha interessato le vie Amici della Marca e Mazzini. L’obiettivo generale che intendiamo conseguire, è la riqualificazione globale dell’intero centro storico: l’impegno si rende possibile grazie al reperimento di fondi extra-bilancio". Il sindaco Vittori, pronto alla ricandidatura, ha concluso ringraziando i componenti dell’Ufficio tecnico, i progettisti e le maestranze che hanno lavorato "per la realizzazione dell’intervento".

Per inciso, nel centro storico di Cingoli sono in fase di apertura tre attività che, almeno in parte, ne rivitalizzeranno il movimento nel passato notevolmente più intenso.

Gianfilippo Centanni