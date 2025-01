"Via Mazzini, sperimentazione fatta di nascosto"

Torna a battere sulla questione di via Mazzini il gruppo di minoranza "Cura e partecipazione", dopo che il sindaco Andrea Staffolani ha chiarito che sulla principale arteria del borgo sarà ripristinato il doppio senso di marcia alternato. "Accogliamo con soddisfazione la decisione – afferma l’opposizione –, un segnale di buon senso. Questo risultato significativo è frutto della pressione esercitata dall’opposizione, della contrarietà espressa dall’assessore al centro storico e del grido di cittadini e commercianti". Il riferimento è all’assessore Mauro Baldassarri.

Il senso unico in via Mazzini era stato sperimentato durante le festività. "Una parte della maggioranza ha sconfessato una decisione del sindaco – tuona l’opposizione –. È significativo che anche chi è vicino all’amministrazione abbia scelto di dissentire, dimostrando che la dignità politica esiste ancora. Il comunicato del sindaco appare un’imbarazzante arrampicata sugli specchi: una vera sperimentazione non si fa di nascosto e non si improvvisa sulla pelle dei cittadini, servono trasparenza e coinvolgimento".

Poi sulla Bandiera Arancione: "Se davvero richiede l’assenza di traffico, sarebbe stato necessario creare parcheggi adeguati, accessibili e funzionali. Nulla di tutto questo è stato fatto. In 13 anni, l’unica proposta è il parcheggio di via Intagliata, con pendenze proibitive che scoraggiano tutti, in particolare anziani e famiglie con passeggini. Ci auguriamo che anche in futuro qualche voce possa levarsi dalla maggioranza, quando le scelte saranno palesemente imposte e poco sensate".