"Via Panfilo, nessuna parentela con i lottizzanti"

Il capogruppo della Lega Aldo Alessandrini non ha alcuna parentela con i soci della ditta interessata alla lottizzazione di via Panfilo. Lo precisa lui stesso, smentendo alcuni rumors circolati tra i banchi dell’opposizione in consiglio comunale, durante la discussione sulla variante, e riportati nell’articolo sulla seduta del 18 aprile. "Non ho legami di alcun genere con la ditta – ribadisce l’avvocato Alessandrini – altrimenti come minimo mi sarei astenuto dalla votazione per evidente conflitto di interessi. Non conosco nessuno dei soci, e men che meno sono miei parenti". La variante in quella occasione era stata approvata, nonostante avesse suscitato proteste anche tra i residenti.