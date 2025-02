Via Verga, danno più grave del previsto

I danni alla conduttura fognaria di via Verga sono più gravi del previsto: fino al 31 marzo cambia la viabilità per consentire le riparazioni. Dopo un ulteriore sopralluogo nel punto in cui l’Apm sta eseguendo i lavori di riparazione, è emerso che il danno ha un’estensione maggiore di quanto si credesse e quindi occorre intervenire su più porzioni della carreggiata. Così si è resa necessaria una nuova ordinanza per regolare la viabilità.

Il provvedimento prevede, in via Verga all’intersezione con via Montale, l’istituzione di un cantiere fisso sulla carreggiata con sbarramento fisico nel tratto interessato dai lavori; in via Verga, l’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra e immissione in via Ungaretti per tutti i veicoli provenienti da via Prezzolini eccetto i veicoli che si debbano recare all’esercizio commerciale presente o per raggiungere le aree private antecedenti al cantiere; l’istituzione della direzione obbligatoria a destra ed immissione in via Montale per tutti i veicoli provenienti dal lato ovest di via Verga; l’istituzione della segnaletica temporanea di divieto di accesso in prossimità dell’intersezione con via Ungaretti per i veicoli provenienti da via Prezzolini e, in via Montale, la chiusura della corsia di canalizzazione direzione lato ovest di via Verga in prossimità dell’intersezione.

Il percorso alternativo per raggiungere via Verga prevede la percorrenza di via Prezzolini, via Verga, via Montale, via Pirandello, via Quasimodo o via Pavese. L’ordinanza dispone, inoltre, l’interruzione e la conseguente rimodulazione del servizio di trasporto pubblico locale relativamente al transito in via Verga, secondo le disposizioni fornite dall’azienda erogatrice del servizio.