Viaggio nel cuore della vera musica

Una combinazione affascinante di virtuosismo, armonia e profondità emotiva per un concerto d’eccezione. E’ questo l’appuntamento che ci sarà domenica alle 18, nel Politeama di Tolentino, dove si esibiranno Sawa Kuninobu al violino e Simone Ivaldi al pianoforte.

Il duo proporrà in questa occasione tre "sonate" di compositori appartenenti a secoli diversi, per un viaggio alla scoperta dell’evoluzione musicale. E aprirà il concerto la "Sonata in re maggiore HWV 371" di Handel, dotata di brillantezza e vivacità strumentale. Poi sarà la volta della "Sonata FP 119" di Poulenc che, come tutte le opere del compositore francese, abbina il gusto dell’umorismo a una vena malinconica meditativa. Mentre in chiusura ecco la "Sonata in la maggiore" di Franck, considerata dai più un grande capolavoro di musica cameristica per espressività e intensità lirica.

Quanto ai protagonisti del concerto, Sawa Kuninobu è una violinista giapponese. Ha fatto parte stabilmente di tante prestigiose orchestre, come quelle dell’Accademia di Toho, dell’Accademia "Seiji Ozawa" e dell’Accademia Teatro alla Scala. Inoltre, ha partecipato a molti concorsi internazionali vincendo diversi e importanti riconoscimenti, tra cui il secondo premio all’ "International Music Competition" di Osaka, il primo posto all’"European Music Competition" di Moncalieri e il premio all’"International Cremona Competition for Strings". E ancora: si è aggiudicata il "Concorso internazionale di Cortemilia" e il Concorso Internazionale "Musica in Langa".

Simone Ivaldi, invece, ha tenuto concerti in numerose città italiane e nelle sale prestigiose per importanti associazioni, come l’Unione Musicale e Lingotto Musica a Torino, Fazioli e l’Università Bocconi a Milano, l’Accademia Filarmonica Romana a Roma e il Festival Cristofori a Padova, sia come solista che come camerista. Non solo, perché ha suonato in Argentina, negli Usa e in Austria, e si è esibito con le orchestre dei conservatori di Sassari e Torino e con l’Orchestra Progetto Enarmonia. E ovviamente ha preso parte a numerose rassegne pianistiche, ed è stato anche finalista in importanti concorsi internazionali a cui ha preso parte.

I biglietti (a partire da 8 euro) sono già disponibili al botteghino del Politeama, che è aperto dal lunedì al venerdì (dalle 17 alle 20), oppure tre ore prima di ciascuno spettacolo. Per informazioni: chiamare al numero 0733968043 (Politeama).