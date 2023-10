Viaggio nel jazz a Mogliano con De Vito e Taufic: Riverberi torna al Teatro Apollo

Torna "Riverberi". Sabato,

alle ore 21.30, il teatro Apollo di Mogliano ospiterà il primo appuntamento della seconda edizione di questo format di RisorgiMarche che mira a valorizzare la musica acustica nei teatri e in luoghi che ne esaltino una diversa fruizione. Si parte con Maria Pia De Vito (nella foto), voce, e Roberto Taufic, chitarra, in ’Linha de passe’. "Questi due artisti poliedrici sanno fondere sapientemente la tradizione jazzistica e le musiche del mondo - spiegano gli organizzatori -. Sarà un viaggio nella tradizione musicale brasiliana, napoletana e jazz. Un progetto transculturale da cui scaturisce una sorprendente organicità, che svela quanto mondi espressivi apparentemente così distanti abbiano in realtà moltissimi elementi in comune: melanconia, lirismo, fatalismo e altri più lessicali e melodici".

Biglietti (5 euro) su ciaotickets. L’invito da parte dello staff è trascorrere un’intera giornata a Mogliano e visitare, a partire dalle ore 17.30 il Masm - Museo di Arte Sacra di vicolo Boninfanti e l’auditorium San Nicolò di via Giuseppe Verdi (ingresso libero). Domenica 22 ottobre, invece, sarà la volta del trombonista Filippo Vignato che alle 11.30 "giocherà" con i riverberi della Pinacoteca comunale di Ripe San Ginesio.