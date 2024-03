Vicolo degli Orti, cambia la viabilità

Nuova ordinanza della polizia locale per regolamentare la circolazione stradale in vicolo degli Orti dove la ditta Sardellini deve procedere alla realizzazione di alcuni massetti. Il provvedimento prevede per le giornate ddi domani e venerdì, dalle 7.30 alle 18, in vicolo degli Orti: divieto di transito eccetto residenti, senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli in uscita da vicolo degli Orti, direzione obbligatoria a sinistra, verso via delle Orfane.

L’ordinanza autorizza la circolazione in vicolo degli Orti, dei soli residenti e autorizzati per accesso/uscita da aree private, a monte e a valle dell’interruzione, in deroga al senso unico di marcia e la circolazione all’interno dell’"Apu" di piazza Mazzini, dei veicoli autorizzati diretti in via Crispi e vicolo degli Orti, a valle dell’occupazione.