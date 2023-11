Vigili e Croce Rossa, controlli e prevenzione

Controlli preventivi per evitare che i ragazzi si mettano alla guida dopo aver bevuto. È partito giovedì da Macerata il progetto #Lifeaddicted che vedrà impegnati la polizia locale e la Croce Rossa in un’opera di controllo e sensibilizzazione verso i più giovani. Proprio in una delle serate più intense della movida, quella di giovedì, gli agenti della polizia locale dopo una prima attività in centro storico per il controllo dei veicoli irregolari nelle aree per residenti e monitoraggio nei vari quartieri della città, sono stati impegnati, insieme ai volontari della Croce Rossa, in un presidio organizzato per sensibilizzare sulla tematica degli incidenti causati dai vari comportamenti a rischio. È stata informata la popolazione affinché ciascuno adotti uno stile di vita sano e consapevole; poi sono stati distribuiti alcoltest gratuiti. "Prosegue spedito il progetto di prevenzione alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope #LifeAddicted – commenta l’assessore Paolo Renna –. Ottimo lavoro della nostra polizia locale, in stretta collaborazione con gli altri Comuni del territorio coinvolti nel nostro progetto". Dai controlli è emerso che solo un neopatentato aveva superato il limite di alcol nel sangue stabilito dal codice della strada. Nel corso dell’operazione, sono stati diversi i conducenti sanzionati per velocità pericolosa, per circolazione senza revisione, per mancato possesso dei documenti e per violazioni di altro tipo. "Una ragazza alla guida del ciclomotore, fermata in piazza Garibaldi agli agenti ha detto ‘Fatemi il pretest ma sono sicura di star bene perché poco fa in centro alla postazione della Croce Rossa ho effettuato l’etilometro’. Questa battuta – afferma il comandante della polizia locale, Danilo Doria – ripaga dei tanti sforzi che si stanno facendo per attuare questo progetto finalizzato a tutelare le nuove generazioni".