Vince Civitanova vuole alleanze in vista delle regionali

Vince Civitanova si struttura per partecipare alle elezioni regionali e mette il suo bottino di voti a disposizione nella prospettiva di future alleanze. "Rimarremo – fa sapere il direttivo del neo presidente Alessandro D’Urso – una lista civica presente alle elezioni comunali, ma dopo dovute valutazioni, decideremo nel modo che riterremo più opportuno, di allearci con una delle forze politiche che parteciperanno ai futuri appuntamenti elettorali, a partire dalle prossime regionali, sulla base di programmi ed obiettivi condivisi. Ciò impedirà la dispersione dei nostri consensi tra i vari partiti dell’alveo del centrodestra; consensi che confluiranno tutti in un’unica compagine nella quale e per la quale faremo sentire il nostro peso".