Violenza nel bar: madre e figlio denunciati

Sono stati denunciati con l’accusa di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale il 35enne di origini romane e la madre di 57 anni, entrambi residenti a Potenza Picena, che erano rimasti coinvolti nella zuffa avvenuta sabato all’interno del Caffè dello Sport, nel centro storico. È quanto fatto dai militari della caserma locale, che erano intervenuti quel pomeriggio perché il giovane stava dando in escandescenze dentro al bar. Così, al loro arrivo, tutti e due si erano avventati contro i militari, spintonandoli e urlando frasi offensive. Ma c’è dell’altro, perché nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno effettuato dei controlli straordinari lungo la costa. Tant’è che lunedì, a Porto Potenza, i carabinieri del radiomobile hanno arrestato il 45enne Massimiliano Isidori, beccato con addosso circa 40 grammi di cocaina, che secondo gli investigatori avrebbero fruttato sui 3.500 euro di proventi illeciti. E nella sua abitazione sono stati trovati pure degli oggetti utili per il confezionamento dello stupefacente, fra cui un bilancino di precisione. Per questo era finito in manette per il reato di spaccio di droga, sotto il regime dei domiciliari. Ieri si è svolta l’udienza di convalida in tribunale. Difeso dall’avvocato Martina Mogetta, Isidori si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del giudice Daniela Bellesi. Ma alla luce di quanto emerso in udienza, l’accusa è stata derubricata nell’ipotesi più lieve di spaccio, e per lui è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora in città.

Sempre a Porto Potenza, nella notte tra sabato e domenica, i militari del radiomobile hanno sorpreso vicino alla stazione ferroviaria un 52enne potentino, con addosso 0,52 grammi di cocaina. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura, in quanto assuntore. Poco più tardi, i carabinieri della stazione rivierasca hanno rintracciato e denunciato un albanese, gravato da un foglio di via con divieto di ritorno a Potenza Picena, emesso dalla Questura a dicembre 2023, mentre lui si trovava comodamente in un bar. Fatto sta che nel fine settimana i militari dell’Arma hanno controllato in tutto 86 persone e 47 veicoli, elevando 12 multe per violazioni al codice della strada. Durante tale attività, si è preso la denuncia un 26enne di Sarnano che di notte guidava la sua Seat Ibiza con un tasso alcolemico di 1,34 grammi per litro, ed è scattato pure il ritiro della patente.