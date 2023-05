Violenze sessuali su una ragazzina conosciuta su TikTok: arrestato l’‘orco’ 24enne

Recanati, 25 maggio 2023 – Dopo averla conosciuta su TikTok, avrebbe perseguitato e violentato ripetutamente una ragazzina. Per questo nella mattinata odierna, a Recanati, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino originario del Bangladesh (24 anni, in regola con le norme sul soggiorno e residente fuori provincia). Il giovane è gravemente indiziato di aver violentato, più volte, a Recanati e Porto Recanati, una sua connazionale minorenne (17 anni, residente a Porto Recanati) e, inoltre, di aver compiuto atti persecutori nei suoi confronti, da circa quattro anni.

L’attività di indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e originata dalla segnalazione della Scuola frequentata dalla minore, è sfociata nell’ adozione, da parte del gip di Macerata, dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, cui stamattina gli uomini della Squadra Mobile hanno dato esecuzione.

Grazie alla ricostruzione minuziosa della vittima è emerso che l’indagato, dopo aver conosciuto, nel 2019, la ragazza - allora 14enne – su Tik Tok, avrebbe iniziato a minacciarla, facendosi dapprima inviare foto che la ritraevano nuda e costringendola poi a compiere atti di autolesionismo (tagli in varie parti del corpo con oggetti taglienti, incisione del nome con spilli sul petto e sulle gambe) e autoerotismo o altri comportamenti su se stessa (docce fredde di notte o autoinduzione a vomitare), pretendendo sempre foto e video dei gesti compiuti. In un’occasione, la vittima sarebbe stata anche picchiata e minacciata con dei coltellini.

Infine, dal 2021, l’indagato, ogniqualvolta la raggiungeva in treno da fuori regione - circa una volta al mese - la costringeva a subire atti sessuali, in zone appartate di Recanati e Porto Recanati, sotto la minaccia che, altrimenti, avrebbe pubblicato le foto intime. L’arrestato si trova in carcere a fermo Pesaro.