Violinista di Bob Dylan in concerto a Urbisaglia

Dagli Usa a Urbisaglia. Scarlet Rivera, la storica violinista di Bob Dylan, sarà protagonista domenica alle 19 nella chiesa di San Lorenzo, in piazza Garibaldi. Il concerto è organizzato da Comune, VestidArte, Pomodori Music e Urbis Recording Studio. Scarlet Rivera, "la Regina di Spade", sarà accompagnata da Alex Valle (chitarra, dobro, mandolino), Riccardo Maccabruni (fisarmonica, piano, voce) con special guest Fulvio Renzi. Pseudonimo di Donna Shea (Chicago, 1949) è una violinista e compositrice statunitense.Tra le collaborazioni più importanti dei suoi inizi di carriera figura il tour Rolling Thunder Revue di Bob Dylan, dello staff del cui album Desire in seguito fu parte. Nominata per i Grammy Awards, questa musicista rivoluzionaria ha aperto un varco nel tessuto della storia del rock come pioniera del violino elettrico. Partendo da un background classico, ha evoluto il suo percorso fino ad abbracciare una gran varietà di generi. Ingresso libero.