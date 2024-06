Violino cubano. Quintero suona in città

Si chiama Ernesto Quintero ed è violinista per passione e storia famigliare. È nato a Santa Clara (Cuba), ma da qualche anno vive a Recanati. Appena può va col suo violino nei luoghi più significativi della città e si esibisce per il piacere dei passanti. C’è chi lo ricorda quando, durante la prima ondata della pandemia, suonava alla finestra allietando i vicini. Nella sua carriera è stato primo violino nell’Orchestra sinfonica di Villa Clara a Cuba, secondo violino nell’Orchestra filarmonica di Queretano in Messico, membro d’orchestra a Berlino e molto altro. Spesso è chiamato a suonare negli eventi o per accompagnare serate di poesia.