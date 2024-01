Virtus Civitanova sconfitta a casa da Porto Recanati

civitanova

55

PORTO recanati

67

: Arienti (foto) 16, Pellegrini ne, Luciani, Botteghi, Felicioni 1, Vallasciani 2, Cicconi Massi 8, Abbate, Fermani ne, Bazani 8, Micalich 20. All. Schiavi.

PORTO RECANATI: Mancini 6, Balilli 2, Napoli, Gamazo 14, Cingolani 2, Redolf 9, Trentini 3, Gulini 13, Montanari 4, Anibaldi 14. All. Scalabroni.

Parziali: 15-19, 12-22, 6-12, 22-14.

Progressivi: 15-19, 27-41, 33-53, 55-67.

Un’Attila Junior più pronta e pimpante sul piano atletico è tornata a Porto Recanati con la preziosa vittoria conquistata a Civitanova in casa della Virtus. L’anno non è iniziato affatto bene per la formazione di casa costretta all’ultimo momento a rinunciare a Bini bloccato dall’influenza. Un’assenza che ha avuto un suo peso perché di fatto ha impedito a coach Schiavi di potere contare su meno rotazioni e alla lunga anche questo aspetto ha inciso sul match. La sensazione, comunque, è che la formazione portorecanatese si sia presentata più pronta sul piano fisico e alla fine ha vinto con merito la gara. Il secondo parziale è stato quello decisivo, in quel frangente gli avversari hanno scavato un divario di 14 punti e nel parziale successivo hanno aumentato i giri raggiungendo un vantaggio di 20 punti sugli avversari. In quel momento la partita era da considerarsi chiusa. Da segnalare tra i civitanovesi la prestazione di Michalich, autore di 20 punti, che si è fatto valere. Adesso c’è da lavorare sodo in casa Virtus perché domenica è atteso l’arrivo della Stamura Ancona per una gara in cui sono assolutamente vietati passi falsi. Sabato sera Porto Recanati riceverà Teramo a Spicchi, un avversario che ha 2 punti di vantaggio.