Visita dell’ambasciatore di Taiwan: "Amici della Diocesi di Macerata"

L’ambasciatore di Taiwan presso la Santa Sede, Matthew S.M. Lee, è stato in visita a Macerata. L’ambasciatore ha partecipato alla messa per la festa di San Giorgio, presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi, e poi ha visitato Macerata e in particolare la chiesa di San Giovanni, dove ha ammirato tra le altre le due nuove statue di padre Matteo Ricci e di Xu Guangqi donate alla Chiesa di Macerata lo scorso anno dalle comunità cattoliche amiche di Shanghai e Pechino. L’ambasciatore ha ribadito l’amicizia tra il popolo di Taiwan e la Diocesi di Macerata, che ha due suoi sacerdoti neocatecumenali, don Mirco Cichella e don Emanuele Giammaresi, come parroci molto apprezzati in due parrocchie cattoliche dell’isola di Taiwan.