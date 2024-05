"Visso sia ancora la perla dei Sibillini"

Rosella Sensi, il suo più grande obiettivo è far tornare Visso a essere la perla dei Sibillini. In che modo?

"Attraverso la promozione delle eccellenze locali, supportando iniziative turistiche, culturali e agroturistiche. Migliorando i servizi e le infrastrutture, rendendo la città più attraente per residenti e turisti. Sostenendo nuovi progetti per lo sviluppo e potenziando i percorsi e i siti naturali, collaborando con enti per iniziative comuni, promuovendo un turismo diversificato e accessibile".

Non si può non parlare di ricostruzione.

"La ricostruzione è fondamentale per Visso. Il programma prevede di ottimizzare i processi di ricostruzione avviati, evitando ritardi e garantendo il massimo supporto. L’obiettivo è restituire a Visso il suo valore storico e culturale, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità e la sicurezza. Verrà data particolare attenzione alla manutenzione delle infrastrutture essenziali come strade e acquedotti, per un ambiente sicuro e accogliente".

Turismo, lavoro, economia: temi molto legati tra loro

"Si intende promuovere le eccellenze locali tramite offerte turistiche complete e sostenere nuovi progetti per lo sviluppo territoriale e occupazionale. Collaborando con gli enti limitrofi, si punta a valorizzare i percorsi naturali e le attività economiche, creando un ecosistema favorevole alla crescita integrata di turismo, lavoro ed economia. Si darà spazio alla manutenzione di siti turistici e all’organizzazione di eventi culturali e agroalimentari, incentivando l’arrivo di nuovi residenti e lavoratori".

Volete riportare le famiglie a Visso e questo non può prescindere dalla creazione di servizi.

"Per riportare le famiglie a Visso, è essenziale potenziare i servizi essenziali, come sanità e istruzione, e sviluppare infrastrutture di supporto come poliambulatori, scuole, trasporti e centri di aggregazione. Questo approccio mira a migliorare la qualità della vita e a rendere la città più accogliente per le famiglie. Verrà inoltre promossa la creazione di opportunità di lavoro e supporto per le esigenze quotidiane delle famiglie, contribuendo a un ambiente più attrattivo per le nuove generazioni".

Gaia Gennaretti