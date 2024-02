"Vita Indipendente". Fondi per 92mila euro. Via ai progetti

Progetti di "Vita indipendente" per persone adulte con disabilità: gli Ambiti territoriali sociali rendono note le modalità e i tempi per la presentazione delle domande. È disponibile un finanziamento della Regione di 92 mila euro, a spiegarlo è il comune di Tolentino. L’obiettivo è favorire il diritto di vivere in autonomia come "soggetto attivo" e protagonista della propria vita. La durata dei progetti personalizzati sarà di otto mesi, a partire dal primo maggio. I destinatari sono persone con disabilità in situazione di gravità, con i seguenti requisiti: residenza in un Comune della provincia di Macerata; età compresa tra i 18 e i 64 anni; grave limitazione dell’autonomia personale non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento; livelli di intensità del bisogno assistenziale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesici o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza.

Infine, i soggetti interessati devono essere in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza. In pratica con il finanziamento si coprirà il costo dell’assistente personale: una figura che può assumere un ruolo centrale nell’organizzazione di un progetto di "Vita indipendente" in quanto supporta la persona con disabilità in tutte le sue esigenze. L’assistente personale verrà liberamente scelto dall’assistito. I soggetti interessanti, residenti nel territorio di competenza degli Ambiti territoriali sociali numero 14, 15, 16, 17 e 18, devono inviare la domanda entro il 26 febbraio (alle 12) all’indirizzo montiazzurri@pec.it oppure a mano presso la sede dell’Unione montana dei Monti Azzurri in via Trento e Trieste, a San Ginesio. Il bando completo e i modelli di domanda sono anche sul sito del Comune di Tolentino (www.comune.tolentino.mc.it).