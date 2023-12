"Vittima del dovere", Tolentino ricorda Roberto Torregiani

Festa anche per i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino, ieri, nel giorno della patrona Santa Barbara. I numeri degli angeli del soccorso contano circa 1.100 interventi complessivi effettuati finora nel 2023. In aumento rispetto al 2022, quando ne erano stati registrati 964. La cerimonia è iniziata rendendo omaggio, come ogni anno, tra fiori e commozione, al collega Roberto Torregiani, "vittima del dovere", rimasto coinvolto nell’incendio di un silos a Recanati nel 2014, al quale è dedicata la caserma tolentinate di via Pio La Torre. Alla presenza delle autorità civili e militari, come il sindaco Mauro Sclavi, il collega di Loro Piceno Robertino Paoloni, il presidente dell’unione montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Tolentino, il maggiore Giulia Maggi, il comandante della stazione dei carabinieri luogotenente Gaetano Barracane, è stata celebrata la messa da don Ariel Valentin Veloz Mendez. Zoomando, si contano 80 uscite per incendi, 53 incendi di vegetazione, 9 dissesti statici, 32 soccorsi a persona, 87 incidenti stradali, 131 aperture porta, 7 ascensori bloccati, 50 alberi pericolanti, 334 bonifiche insetti, 15 fughe gas, 166 altri interventi vari. A questi numeri, però vanno aggiunti i servizi degli ultimi giorni a causa del forte vento. Da qui, i circa 1.100 interventi. Senza dimenticare il grande lavoro di prevenzione; basti pensare alle riunioni tecniche sugli incendi boschivi e le lezioni informative, coinvolgendo anche i gruppi comunali di Protezione civile. I vigili del fuoco di Tolentino coprono 17 Comuni del comprensorio, fino a Monte San Martino; il capo distaccamento è Roberto Mattiacci. È intervenuto, tra gli altri, l’ingegnere Stefano Tasso del comando dei vigili del fuoco di Macerata.

Lucia Gentili