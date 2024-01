Vittori verso le elezioni:: "Pronto a ricandidarmi"

di Gianfilippo Centanni

"Sono disponibile a ricandidarmi, a rinnovare l’impegno – sottolinea il sindaco Michele Vittori – anche per portare a termine quanto di positivo abbiamo realizzato e programmato grazie all’apporto dell’esecutivo, dei dipendenti, e pure per l’amore che mi lega a Cingoli". Insomma, una coniugazione del prossimo futuro col passato prossimo. "Ovviamente quello e questo sono collegati".

Allora, com’è stato il 2023?

"In sintonìa col quinquennio particolarmente fervoroso, senz’altro soddisfacente in rapporto alla complessità degli impegni attuati e programmati. Abbiamo concluso gli acquisti col Demanio, per l’importo di circa 158.000 euro – precisa Vittori – del terreno per costruirvi la Casa di riposo, e con la proprietà, dell’area per il Polo scolastico costata oltre 250mila euro. Sono stati avviati i lavori per rendere al culto la Cattedrale danneggiata dal terremoto del 2016, abbiamo approvato sei progetti su nove per effettuare interventi sui cimiteri del territorio, e per il recupero della Fonte di Valcarecce".

Andando verso la fine del 2023?

"Con la giunta municipale, sono stati approvati i provvedimenti per la copertura del campo di padel (90.000 euro a carico del Comune) della frazione Grottaccia, per interventi sul campetto di Villa Strada, per terminare l’adeguamento dell’illuminazione dello stadio Spivach, per il palasport e il bocciodromo".

Si è operato nel settore della viabilità che tra capoluogo e territorio ha un’ampia estensione?

"Certo. Abbiamo approvato la prima fase progettuale per rinnovare, con una spesa complessiva di 1.500.000 euro, i selciati in Corso Garibaldi, nelle vie del Cassero e Balcone delle Marche. Per il consolidamento delle mura è in fase di approvazione il progetto per l’importo di 2 milioni di euro. Un milione è in cantiere per gli asfalti da eseguire come previsto per quest’anno".

Cingoli e il turismo, binomio consolidato: novità?

"Tra le numerose iniziative, la realizzazione dell’Info point al Lago".

Eccoci dunque al presente in proiezione elettorale.

"Presto detto: proseguire nell’esecuzione degli impegni in essere, tra cui è compresa la manutenzione del patrimonio arboreo dei viali".

Problemi?

"Uno: s’identifica con la preoccupazione per gli ulteriori aumenti della Tari. Nel triennio 2022-24, il Comune si è fatto carico dell’incremento delle tariffe, immutate per l’utenza, da cui non ci si può sottrarre, essendo stabilite dall’Arera in rapporto ai rendiconti. Ma se pensiamo allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche di Fermo e di Pesaro, logicamente le tariffe subiranno una dilatazione".

E intanto la discarica di Fosso Mabiglia è quasi una palla al piede per il Comune

"Rimango fermo sulla nostra posizione: vogliamo garanzie che finora non ci sono state".