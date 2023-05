Voci bianche, brilla il coro della Lucatelli

Ha brillato alla 19esima rassegna regionale di Cori di voci bianche, che si è svolta domenica scorsa a Urbino, il coro dell’istituto comprensivo Lucatelli di Tolentino, diretto dal maestro Fabiano Pippa e accompagnato al pianoforte da Sara Zampetti. È nato nel 2011 e ha proseguito l’attività ininterrottamente in tutti gli anni scolastici successivi, fino allo stop forzato nel 2020 per la pandemia (anche se poi nello stesso anno sono stati prodotti dei lavori online attraverso cori virtuali). L’attività è ripresa lo scorso ottobre, dopo quasi tre anni, con nuovi alunni e un organico completamente nuovo. Il coro d’istituto è un progetto extracurricolare che coinvolge la fascia di età da 8 a 13 anni; vi si aderisce in forma volontaria e non prevede le tradizionali valutazioni scolastiche, in quanto mira soprattutto a fare musica corale in modo divertente e coinvolgente, utilizzando principalmente metodologie a carattere ludico. Particolare attenzione é dedicata all’aspetto inclusivo. I componenti del coro apprendono la tecnica vocale e i brani da cantare prevalentemente per imitazione, seguendo le indicazioni degli insegnanti. vengono anche forniti file audio didattici da ascoltare a casa. Effettua esibizioni sia in ambito locale che regionale. Il coro in questo anno scolastico si è esibito a dicembre in piazza, a Tolentino, per l’accensione dell’albero di Natale; poi sabato, sempre in città, nel concerto "Voci di primavera", e domenica appunto a Urbino per la rassegna regionale di voci bianche. "Dal prossimo settembre riprenderà con entusiasmo – spiega il maestro Pippa –, forte dell’esperienza molto positiva di questo anno scolastico. I ringraziamenti vanno anche alla dirigente scolastica Mara Amico, al sindaco Mauro Sclavi, all’assessore Elena Lucaroni, al personale amministrativo, ai collaboratori della scuola e ai genitori".

Lucia Gentili