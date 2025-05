"Vogliamo una sanità più capillare"

"Il nostro obiettivo è una sanità diffusa sul territorio. Le Ast offrono servizi capillari in tutta la provincia; il Pd, con Carancini e Silenzi, si contraddice". Il consigliere comunale FdI Andrea Blarasin (nella foto) in una nota dichiara che questa prospettiva "si sta realizzando con una lunga serie di interventi che coinvolgono le strutture ospedaliere ma anche i territori con le case della salute, gli ospedali di comunità, la telemedicina, le farmacie dei servizi. Romano Carancini dice che la Regione vede solo Civitanova e il Pd di Civitanova con l’ex assessore regionale Giulio Silenzi espone la tesi esattamente contraria, vale a dire che i ‘soldi veri’ ci sarebbero solo per l’ospedale di Macerata. Per la prima volta con il governo Meloni c’è stata una inversione di tendenza che si è esplicitata in maggiori finanziamenti destinati alla sanità e al territorio. I campanilismi li lasciamo a chi preferisce alimentare polemiche ed è incapace perfino di avere una linea comune tra Macerata e Civitanova e a chi è riuscito a smentirsi da solo".