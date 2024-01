Volo dalla torre e Miss Befana. Piazza della Libertà fa il pieno

Si chiama Fanta Befana, arriva dalla Nuova Zelanda e ha la bellezza di 246 anni la vecchina che ieri in piazza della Libertà a Macerata ha conquistato il titolo di Miss Befana 2024. A impersonarla è stata Silvia Francioni, mamma maceratese di cinquant’anni. Ha conquistato il pubblico grazie al suo monopattino (in sostituzione della scopa), agli occhialoni e al cappello colorato. Secondo posto per Rita Bianchini, alias "Draculina", arrivata direttamente dalla Transilvania.

Nonostante il tempo incerto, è stato un pomeriggio di festa quello andato in scena ieri in piazza della Libertà. Partito in sordina, l’appuntamento si è animato pian piano, fino a quando il centro si è riempito di bambini e famiglie. Oltre all’elezione di Miss Befana, c’è stata la tradizionale discesa dalla torre dell’orologio di una Befana acrobata, che è scesa tra giravolte ed evoluzioni varie, lanciando dolci e caramelle ai più piccoli. Sul palco di piazza della Libertà, anche alcuni momenti di spettacolo curati dalle ragazze di OltAkademy e A Passo di Danza. A portare i saluti dell’amministrazione ci hanno pensato il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Riccardo Sacchi. Il primo si è scherzosamente rivolto alla Befana, chiedendo qualche soldo per il Comune, "visto che abbiamo molto da fare per questa bellissima città". Il secondo ha ricordato le iniziative che hanno caratterizzato questo Natale, parlando di un grande successo per la città. Tra gli interventi anche quello di Giuseppe Luzi, presidente della pro loco di Villa Potenza: "Spegnete i telefonini – è stato il suo appello – e fatevi gli auguri con un abbraccio o una stretta di mano". Le Befane hanno fatto tappa in mattinata anche a Piediripa, dove sono arrivate a bordo di alcune auto decappottabili per consegnare i regali ai bambini, all’uscita dalla messa.