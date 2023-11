Volontari in campo per la prevenzione dell’Aids

In occasione della giornata mondiale contro l’Aids, il primo dicembre, gli operatori di "Stammibene" saranno in azione la sera di giovedì, per intercettare i giovani e offrire informazioni e sensibilizzazione sul tema. Dalle 22 gli operatori saranno tra le zone più frequentate della movida cittadina, proponendo quiz e domande per testare la preparazione di ragazzi e ragazze sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili, distribuendo materiale per la sicurezza e la salute sessuale. Si parlerà anche del "gruppo C" del Dipartimento dipendenze patologiche che offre la possibilità, a chiunque sia residente nel territorio dell’Ast di Macerata, di realizzare un test per HivAids gratuito e anonimo. Per accedere al servizio è possibile scrivere una mail a ddpast.mc@sanita.marche.it oppure telefonare allo 0733 260999. Maggiori informazioni sono disponibili nelle pagine le pagine Facebook e Instagram "stammibene.info", il sito www.stammibene.info o scrivendo alla mail teamstammibene@gmail.com.