Volontari puliscono il lungomare

Ieri mattina il gruppo dei Ministri Volontari di Scientology di Macerata si è recato a Civitanova sulla litoranea sud per un intervento di riqualificazione della spiaggia. Le volontarie si sono occupate della raccolta dei rifiuti abbandonati per un totale di cinque sacchi e hanno trovato lattine, plastica, cartacce, reti da pesca, cassette di polistirolo, mozziconi e bottiglie di vetro. Moltissimi i ringraziamenti ricevuti dai cittadini che si sono complimentati con le volontarie Pina ed Adelaide per aver deciso di dedicare il loro sabato mattina alla riqualificazione della spiaggia. Il programma dei Ministri Volontari è stato lanciato più di trent’anni fa, in risposta ad un appello fatto da L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology. Le attività in difesa dell’ambiente vanno avanti.