Volontari puliscono viale Indipendenza

Anche lo scorso fine settimana i ministri volontari di Scientology di Macerata si sono organizzati per un intervento di pulizia della città. Dopo il parco di Fontescodella e Collevario, sono tornati nei pressi del monumento ai Caduti e lungo viale Indipendenza, via Spalato e via Carradori per finire la raccolta dei rifiuti abbandonati. I volontari hanno raccolto moltissima plastica, vetro e lattine. Diversi i ringraziamenti dei passanti e anche dagli operatori ecologici con approvazione e sostegno per l’iniziativa. Per chi volesse aggregarsi, maggiori informazioni chiamando il numero 333.823.4794 (Pina) o scrivendo un’e-mail all’indirizzo ministrivolontariitalia@gmail.com o visitando il sito www.ministrovolontario.it.