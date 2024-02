Volontari ripuliscono via Dante

I Ministri volontari di Scientology tornano in campo a Macerata con un altro intervento di riqualificazione lungo via Dante Alighieri, nella zona del Teatro Don Bosco. I Ministri volontari, ormai attivi da mesi in città, sono un gruppo di cittadini che hanno a cuore la città e vogliono rimuovere il degrado e far risaltare ciò che di bello c’è. Ecco perché questo weekend si sono occupati di rimuovere plastica, cartacce, bottiglie di vetro: vogliono insegnare a smaltire correttamente i rifiuti. Si ispirano alla guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, fondatore del programma dei Ministri volontari negli anni Settanta, che scriveva: "Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo". Il prossimo intervento sarà nel fine settimana. Tutti i cittadini sono liberi di partecipare.