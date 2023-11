Volontarie in azione. Pulita via Cioci I Ministri Volontari di Scientology hanno dedicato la giornata del 25 novembre alla riqualificazione urbana di via Cioci, ricevendo apprezzamenti dai residenti. Si tratta di un'iniziativa in linea con la guida al buon senso di L. Ron Hubbard. Prossimo weekend torneranno all'opera.