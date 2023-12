"Vongolari, la Regione confermi l’attuale assetto"

di Nicholas Masetti

"Regione, basta tentennamenti sulla decisione definitiva delle aree di pesca. Bisogna che il presidente Francesco Acquaroli si decida". A dirlo sono le 147 imprese di vongolari aderenti ai consorzi Co.Vo.Pi., Co.Ge.Vo. (sponda Civitanova, rappresentato dal presidente Nicola Paci, nella foto) e Co.Ge.Mo., ovvero tutte quelle imbarcazioni operanti in mare nei tratti costieri delle province di Ascoli, Fermo, Macerata e Pesaro. Un comunicato congiunto per ribadire l’importanza della pesca delle vongole e dei comparti attuali. Ma che suona anche come un campanello dall’allarme in vista del 31 dicembre, quando la suddivisione in vigore arriverà a scadenza dopo continue proroghe annuali. "L’assetto attuale dovrebbe essere confermato, come indicato dalle varie del Tar. Inoltre questa sistemazione è stata anche confermata a seguito dei rilievi scientifici messi in essere dal Cnr (Consiglio nazionale ricerche, ndr) su finanziamento della stessa Regione ed è risultato, con le seguenti aree di gestione attualmente in essere che hanno dato equilibrio al settore, come l’areale di pesca più produttiva in Italia per la vongola autoctona", spiegano i tre consorzi con sede, rispettivamente, a Porto San Giorgio, Civitanova e Fano. Ecco quindi una stoccata all’amministrazione regionale: "Le incapacità di scelta e la mancanza di coraggio, delle varie Giunte che si sono susseguite, hanno creato instabilità nel settore che invece avrebbe bisogno di certezze". Poi, un invito direttamente al presidente Acquaroli: "In un confronto avvenuto tempo addietro disse: ’Se i vari gradi di giudizio del giudice amministrativo vi daranno ragione io sono disposto a confermare in via definitiva lo status quo’. Oggi ogni velleità contraria è cessata. Il governatore confermerà la parola data?". Il calendario inizia a scorrere veloce e il 31 dicembre si avvicina. Festa natalizia più, weekend meno, i giorni sono pochi. Da qui la spinta dei tre consorzi che racchiudono una grossa fetta (manca Ancona, ndr) dei vongolari presenti in tutte le Marche.