Vydia Editore si guadagna le semifinali del Premio Strega

È tra i dodici libri candidati al Premio Strega Poesia 2024, l’opera poetica "Tande" di Rosaria Lo Russo, pubblicata a settembre 2023 nella pluripremiata collana "Nerei" diretta da Cristina Babino per Vydia editore, e cioè una piccola casa editrice indipendente marchigiana con sede a Montecassiano.

Il volume scritto da Lo Russo rappresenta di sicuro un testo potente e coraggioso, in cui storia personale e storia contemporanea si intrecciano, si riflettono e si compenetrano. Questo, nell’invenzione continua di una lingua che è a un tempo recupero sapiente e sfida ingaggiata verso un patrimonio linguistico e letterario modulato, senza prudenze, dai classici alla citazione pop. Lo Russo perlustra così, in ogni sua possibilità, l’estensione vertiginosa di uno spazio vocale e lessicale che dalle approssimazioni della primordiale espressione infantile arriva a lambire la letteratura "canonizzata" e la cronaca, attingendo alle sorgenti gergali e del dialetto, in un’alchimia poetica sorprendente, governata a ogni verso.

Fatto sta che il successo di quest’ultimo libro non è altro che l’ennesimo e importante riconoscimento ottenuto dal progetto editoriale di Vydia, che testimonia la grande vitalità e qualità dell’editoria marchigiana. E infatti l’editore di Vydia, Luca Bartoli, esprime adesso tantissima soddisfazione per questa prestigiosa candidatura. E anzi, insieme a tutto lo staff, invia i migliori auguri all’autrice Rosaria Lo Russo (nella foto) affinché possa arrivare a far parte della cinquina finalista (sarà scelta a giugno) del Premio Strega Poesia 2024, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama culturale italiano.