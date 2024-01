Ward, Macchini e Mazzamauro: cinque spettacoli di qualità

Dalla voce inconfondibile di Luca Ward, alla comicità di Piero Massimo Macchini, passando per la professionalità di Gaia De Laurentiis, Anna Mazzamauro e Marina Suma. La stagione del teatro Nicola degli Angeli di Montelupone propone cinque appuntamenti. Il primo ad andare in scena sarà il noto attore e doppiatore Luca Ward, domenica 4 febbraio alle 17, con ‘‘Il talento di essere tutti e nessuno’’, per la regia Luca Vecchi. Ward racconterà il rapporto viscerale che ha col mare, del lavoro che ha fatto su di sé come artista e, non per ultimo, del suo trascorso come uomo, marito e padre. Sabato 17 febbraio, alle 21, toccherà a ‘‘Una giornata qualunque’’, commedia divertente e vivace che traccia un caustico ritratto delle nevrosi femminili condensando il meglio della comicità di Dario Fo e Franca Rame. Sul palco Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch, per la regia di Stefano Artissunch. Il comico marchigiano Piero Massimo Macchini andrà in scena con lo spettacolo ‘‘Ma non farmi ridere! Cine-corti-comici nella regione dei 100 teatri’’, domenica 25 febbraio alle 17. È dedicato, invece, al ragioniere Ugo Fantozzi lo spettacolo "Com’è ancora umano lei", che vedrà in scena Anna Mazzamauro sabato 2 marzo alle 21. L’ultimo spettacolo vedrà sul palco Marco Bellocchi, insieme a Marina Suma, in "Clonazione da Tiffany". Il costo del singolo biglietto sarà di 20 euro, ridotto (over 65 e under 18) 15 euro. Abbonamenti (valido per tutti gli 5 spettacoli) al costo di 80 euro, ridotto (over 65 e under 18) 65 euro.