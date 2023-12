Weekend al sapore e profumo di tartufo: ecco gli appuntamenti

Weekend al profumo di tartufo, a Pieve Torina. Oggi e domani il paese sarà animato dal mercatino dei prodotti tipici con degustazioni, confronti tra esperti, merende solidali e inclusive, laboratori di didattica innovativa per i più piccoli, forest bathing, temporary restaurant. Ovvero dai due giorni di "Terre del Tartufo". Ci saranno i rappresentanti dei Comuni di Alba (Cuneo) e San Miniato (Pisa), massimi esponenti del brand tartufo in Italia, la conduttrice di Linea Verde Life Monica Caradonna e tanti altri protagonisti del mondo gastronomico. La manifestazione, promossa dall’unione montana Marca di Camerino, di cui Alessandro Gentilucci (sindaco di Pieve Torina) è presidente, ha un impianto itinerante e nei mesi scorsi ha coinvolto diverse realtà. "Tanti appuntamenti con migliaia di partecipanti – dice il primo cittadino – a significare quanto un prodotto come il tartufo, eccellenza delle nostre terre, possa ambire a diventare una sorta di ambasciatore della qualità, non solo gastronomica, dell’Alto Maceratese".