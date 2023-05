Weekend gustoso con il top culinario della provincia

Colori, profumi, sapori dei principali prodotti locali realizzati dagli artigiani locali, per due giorni consecutivi da oggi saranno godibili a Cingoli, negli spazi della Collegiata di Sant’Esuperanzio, per iniziativa della Cna di Macerata, collaboratrici le associazioni patronale e "Le Marche dal Balcone". "Le eccellenze marchigiane in degustazione – precisa Lucia Pistelli, funzionaria di Cna e coordinatrice dell’organizzazione dell’evento – saranno protagoniste della manifestazione (‘Primavera in Collegiata’) che, patrocinata dal Comune, è articolata in un programma molto fitto. Oltre alla rassegna dei prodotti, sono previsti momenti di vario e stimolante interesse". S’inizierà alle 16 col taglio del nastro, presenti il sindaco Michele Vittori, i vertici di Cna Macerata, i rappresentanti di Confidi regionale e della Banca di Filottrano. Saranno esposti i lavori eseguiti dai corsisti Uteam, guidati dal maestro Ivo Batocco docente del procedimento "Disegno pittura". Verrà presentato il progetto "Dire, fare, donare", rivolto alle associazioni di volontariato del Maceratese. "L’idea – spiega Lucia Pistelli – propone una sorta di adozione, da parte delle imprese associate Cna, di una delle associazioni di volontariato aderenti alla manifestazione. L’aiuto dell’artigiano consentirà la creazione di opere d’ogni genere, ispirate dall’associazione adottata". Visite guidate saranno effettuate alla Collegiata e, in concomitanza con "Mulini in festa", allo storico Mulino Bravi. "E’ previsto anche l’incontro – puntualizza Lucia Pistelli – con Daniela Zepponi, l’autrice del libro per ragazzi ‘La mia amica Guty’ illustrato dal fumettista Riccardo Messi. Animazioni con intrattenimenti musicali e danzanti, protagonista la band "Mad Boots".

Gianfilippo Centanni