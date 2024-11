Workshop con Alice Bellagamba

Alla Marche International School di Civitanova domani (dalle 10 alle 13) workshop con la ballerina e attrice Alice Bellagamba. Un evento pensato per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni per scoprire il mondo della danza e ascoltare la storia di una professionista di grande talento. La Bellagamba racconterà la sua carriera e le esperienze che l’hanno portata a diventare una delle ballerine più apprezzate in Italia. A seguire, un laboratorio pratico di danza moderna e hip hop. Prenotazione obbligatoria: ai numeri 071.75067200 o 344.0616213.