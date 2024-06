"WunderKammer Marche", viaggio tra terra, mare e agricoltura con la mostra di Oronzo Mauro

Dieci isole per raccontare le Marche tra natura, terra, mare, agricoltura, abitare, meccanica, elettricità, calcolo, istruzione e digitale. È stata inaugurata, nell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia in piazza Del Popolo, la mostra documentaria regionale "WunderKammer Marche", percorso espositivo ideato e curato dall’ingegner Oronzo Mauro con allestimenti d’arte da parte dell’architetta Shura Oyarce Yuzzelli, dedicato alle Marche. Una "camera delle meraviglie" in cui viene celebrata una terra di arte, tecnologia, crocevia di traffici antichi, personaggi illustri, collezionismo scientifico, urbanistica di tutti i tempi e archivistica pregiata. Nel ricchissimo percorso, anche la prima centrale elettrica storica, forse unica al mondo ma di sicuro in Italia, che qui si presenta come interamente digitalizzata. La mostra, a ingresso gratuito, resterà aperta fino al 31 luglio. La mostra segue l’esempio di quelle che, proprio nelle Marche, furono le "camere delle meraviglie" e che permisero di aprire gli studioli di Federico da Montefeltro nei suoi palazzi ducali di Urbino e di Gubbio intorno agli anni ’80 del 1400.