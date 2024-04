Zona chiusa per la fuga di gas. Restano i divieti fino a lunedì

Resta ancora chiusa fino alle 14 di lunedì, l’area di Piediripa interessata dalla fuga di gas martedì scorso. È stata infatti prorogata l’ordinanza del sindaco Parcaroli, a tutela dell’incolumità pubblica. Anche ieri sono proseguiti senza sosta i controlli con i macchinari per individuare la presenza di metano nelle fognature, nelle cantine e nei garage delle abitazioni e dei negozi. Purtroppo gli accertamenti hanno ancora segnalato la presenza di gas, che ha impregnato il terreno e rende molto difficile la bonifica. I vigili del fuoco, da giorni impegnati a Piediripa, stanno usando i macchinari per mandare via il metano, ma le operazioni stanno richiedendo molto tempo. La presenza di queste sacche di gas rende dunque rischioso riattivare la corrente elettrica e consentire ai negozi di riaprire e alle persone di tornare alle proprie case. Alcuni dei residenti sono stati accompagnati dai pompieri per recuperare abiti e quanto necessario: la permanenza fuori casa doveva essere limitata a una notte, e invece si è protratta di più. Uffici, negozi ed edifici restano senza energia elettrica e chiusi, in un raggio di circa cento metri dal punto di rottura del tubo del gas, nei pressi dell’ufficio postale. Per quanto riguarda la viabilità, l’interdizione della strada alle auto è stata ristretta e gli sbarramenti sono posizionati all’altezza del negozio Trony, che è stato riaperto insieme con due palazzine; le transenne dunque vanno dal civico 23 di via Annibali verso via Cluentina e all’altezza di Rifer Gomme. Per ogni necessità è possibile contattare il numero 0733-256346.