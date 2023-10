Zona cimitero, cambia la viabilità

In vista delle prossime festività dei defunti che solitamente fanno registrare un’affluenza straordinaria di persone nei pressi del cimitero di Macerata, e di quella di Ognissanti, il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare la circolazione. Fino a sabato, in base alle necessità, gli agenti della polizia locale possono autorizzare i seguenti provvedimenti: divieto di transito in contrada Vallebona eccetto che per i veicoli dei residenti e a servizio di persone invalide e sull’area antistante l’ingresso del cimitero eccetto per i veicoli a servizio di persone invalide e di pubblica utilità; divieto di sosta con rimozione forzata in contrada Vallebona nel tratto adiacente al cimitero e nel tratto di accesso alla vicina area adibita a parcheggio e all’elisuperficie e sugli stalli a ridosso del muro di contenimento lato via Pancalducci (dopo la scala pedonale). Nella stessa ordinanza viene stabilito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Carducci, valido dalle 8 alle 11 di giovedì, sul tratto prospicente la chiesa del Sacro Cuore, ambo i lati e il divieto di transito eccetto veicoli a servizio di persone invalide, pubblica utilità e veicoli di polizia e forze dell’ordine, sull’area antistante l’ingresso del cimitero in contrada Vallebona dalle 8 alle 12.