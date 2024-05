"Zona industriale nel degrado. La nostra città non merita questo"

"È vergognoso lo stato di assoluto abbandono della zona industriale civitanovese. Una situazione che non fa onore ad una città che ospita aziende produttive, ’firme’ importanti e accoglie ogni giorno visitatori di rappresentanza e mezzi di trasporto provenienti da tutta Italia". A denunciare la situazione non è il semplice cittadino cui non sta bene il ciuffo d’erbacce dinanzi al marciapiede di casa o il ciotolato sconnesso di piazza, ma il cavalier Paolo Marino Mercuri, politico di lungo corso e capogruppo di Vince Civitanova, la più numerosa forza consiliare della maggioranza di centrodestra. Un’ esternazione significativa, quindi, un aperto j’accuse contro "la disattenzione nei riguardi dei problemi della città e della sua immagine". "La mia – spiega – non vuole essere una critica indirizzata agli assessori, ma un richiamo al rispetto della città. Non è possibile tollerare che nella zona industriale, strade e marciapiedi siano invasi da erbacce recenti o vecchie di anni, senza che nessuno provveda renderli decenti. Più volte sono stati trasmessi inviti ad intervenire, ma inutilmente. Anche io l’ho fatto qualche giorno fa ma nessuno ha risposto. Ed allora l’invito lo faccio pubblicamente, sperando di ottenere un risposta. Gli assessori Carassai e Cognigni, si mettano intorno ad un tavolo e stabiliscano chi deve intervenire".