Zona nord, i residenti scrivono al Comune

Senso unico in via delle Fosse, rifacimento dei campi della bocciofila di Fontespina e un calendario con le date dei lavori. Queste alcune delle richieste inviate via Pec agli amministratori da parte da Cea (Cittadini elettori attenti, ndr), comitato molto attivo nella zona nord della città. Le istanze seguono la riunione pubblica indetta dallo stesso gruppo la scorsa settimana. Si torna a chiedere di trasformare "Fontespina in quartiere pilota per la mobilità sostenibile, in base al piano dell’architetto Ruben Baiocco" e la possibilità di rendere via delle Fosse a senso unico, "a causa dei numerosi incidenti che spesso si verificano". Un capitolo a parte riguarda la Bocciofila Fontespina, dove urge "il rifacimento dei campi: la società – spiegano – è a rischio esclusione dal campionato nazionale proprio per l’inidoneità delle piste. Il costo preventivato per questa opera è di trentamila euro, si potrebbero valutare possibilità relative al bando che finanzia lo sport in periferia". Nel verde attrezzato del rione IV Marine è necessaria "la desalinizzazione del pozzo, attualmente inutilizzabile per irrigare l’area". Dal Comitato, anche la richiesta di un "calendario dei lavori per Fontespina" e il ripristino nel Piano regolatore, "da parcheggio a giardino, dell’attuale tratto all’angolo tra via Marco Polo e via Balbo. Riteniamo – aggiungono – che gli stalli per le auto non possano essere realizzati sottraendo aree verdi già destinate a giardini di quartiere", In conclusione Cea auspica una "previsione di attraversamenti pedonali ai semafori degli incroci via Pigafetta-via Saragat/via Bragadin e via Molise". "Ora – chiarisce il portavoce Angelo Broccolo –, dopo ogni assemblea invieremo una Pec al Comune per far presente le istanze".