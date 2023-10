Dà in escandescenze in un bar e aggredisce i poliziotti: arrestato 52enne

Macerata, 10 ottobre 2023 – Prima molesta gli avventori e i dipendenti di un bar, poi se la prende con i poliziotti. E’ stato arrestato a Macerata un 52enne protagonista di un pomeriggio di follia in corso Cairoli: per lui è scattato il “Dacur” (divieto di accesso alle aree urbane) del questore Luigi Silipo, con il divieto di frequentare tutti i bar della provincia per un anno.

E’ successo nel tardo pomeriggio del 4 ottobre, quando la Volante è intervenuta in un bar in zona corso Cairoli, dove era stato segnalato un soggetto che stava molestando e recando disturbo agli avventori e ai dipendenti del locale. All’esterno del locale i poliziotti hanno rintracciato un soggetto già conosciuto alle forze dell’ordine in evidente stato di alterazione, probabilmente a causa dell’alcol. In presenza degli avventori, l’uomo ha iniziato ad agitarsi oltraggiando gli operatori di polizia che avvicinava fino a scagliarsi contro uno dei poliziotti.

Dopo alcuni minuti, visto che l’uomo continuava nel suo atteggiamento violento, nonostante gli agenti tentassero di riportarlo alla calma, il 52enne è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale (un agente è stato ferito con prognosi di alcuni giorni) ed accompagnato in Questura in attesa dell’udienza tenutasi il giorno dopo in tribunale a Macerata, a seguito della quale è stato condannato alla pena di 13 mesi di reclusione da scontare agli arresti domiciliari con il permesso di assentarsi alcune ore al giorno per motivi di lavoro.