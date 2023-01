"Adesso la Cbf Balducci è più competitiva"

"Non tutte le sconfitte sono uguali". È quanto dice Maurizio Storani, diesse della Cbf Balducci, dopo lo stop contro Novara, quarta forza dell’A1 di volley femminile. "È enorme – spiega – la differenza. Dopo le altre battute d’arresto stava entrando nella testa delle giocatrici la convinzione che fossimo inferiori alle avversarie e quindi che non avremmo potuto giocarcela. Al contrario, contro Novara le ragazze hanno giocato bene dimostrando che possono competere con le altre squadre". Sabato sera la Cbf Balducci è attesa da una sfida delicata a Perugia che ha un punto in più delle maceratesi. "È una partita importantissima perché è uno scontro diretto, ma non è la gara della vita. Ritengo che con le nuove potremo prendere punti anche contro altre avversarie". C’era curiosità contro Novara perché coach Paniconi ha potuto contare sulla centrale Freya Aelbrecht, uno dei volti nuovi, e sulla palleggiatrice Laura Dijkema, utilizzata per la prima volta nel suo ruolo. "Questa sfida – dice Storani – ci ha fatto vedere quanto è importante avere arricchito l’organico. Per lunghi tratti si è visto giocare alla pari con le quotate avversarie che hanno battuto benissimo e commesso pochi errori. Sono convinto che questa formazione potrà darci delle soddisfazioni". Però c’è da migliorare. "C’è da crescere – dice – in ricezione dove abbiamo sofferto, però c’è da tenere conto che le avversarie hanno battuto benissimo". Aelbrecht è arrivata da pochi giorni ed è stata gettata nella mischia, ha bisogno di tempo per entrare nei meccanismi della squadra. "Ha già fatto intravvedere – dice – qualcosa di estremamente positivo, ha personalità, una carica contagiosa e poi è una giocatrice che non molla mai". Dijkema non è ancora al top. "È una giocatrice di esperienza, qualità, carisma e personalità. Lei dimostra anche durante la settimana quanto sia importante così come Ricci che ha fatto bene e la cui presenza è fondamentale per il futuro".

Occhi puntati su Laura Dijkema. "Abbiamo giocato bene – dice la palleggiatrice olandese – e per quanto fatto avremmo anche meritato di muovere la classifica". La giocatrice è da poco più di un mese a Macerata. "Sto bene, sto crescendo dopo l’infortunio e sono felice di essere in Italia e voglio aiutare la Cbf Balducci". L’obiettivo è la salvezza. "Io ci credo".

La società maceratese organizza un pullman per la trasferta dei tifosi in occasione dell’importante match a Perugia in programma sabato alle 20.30 al PalaBarton di Perugia. È di 20 euro il costo della trasferta che comprende viaggio e biglietto. Il pullman partirà alle 17.30 dal parcheggio del Banca Macerata Forum. Per prenotazioni e informazioni chiamare il numero 392 220 0165 (Loredana) dalle 15 alle 20 o scrivere su Whatsapp.