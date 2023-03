Banca Macerata al fianco della pallavolo Cavallini: "Binomio vincente con la società"

"È storico il nostro legame con la pallavolo". È quanto dice Ferdinando Cavallini, presidente di Banca Macerata. Proprio sabato scorso c’è stato nel palas del capoluogo lo Sponsor Day con protagonista la banca, rappresentata dal dg Toni Guardiani, al quale è stata consegnata una maglia della Med Store Tunit. "Quei giorni vissuti insieme – aggiunge – fortificano il legame. Siamo contenti che l’iniziativa sia stata seguita dalla vittoria contro la leader Fano. È una soddisfazione doppia, per il risultato e perché lo Sponsor Day ci fa conoscere ancora di più". Il nome di Banca Macerata è risuonato in particolare nei giorni della Final Four di Coppa Italia, quando il palas è stato il punto di riferimento per l’accoglienza. "Il Banca Macerata Forum – spiega Cavallini – si è confermato un buon investimento che vogliamo mantenere. È stato bello vedere il piazzale pieno di auto e tifosi durante le finali di Coppa. La città ha assunto il ruolo che le spetta e il palazzetto si è confermato un luogo di attrazione. Iniziative come queste della Pallavolo Macerata riescono a valorizzare lo sport locale e a portare in città attenzioni nazionali, abbiamo visto poi che di fronte ad appuntamenti simili la città risponde".

Tra gli interessi che Banca Macerata ha in comune con la Pallavolo Macerata è l’attenzione verso i giovani e un’ottima rappresentazione di questo binomio è la squadra di Serie C, che prende il nome dall’istituto di credito e che sta ottenendo buoni risultati. "Siamo molto contenti che una squadra giovane come quella di C abbia ottenuto il secondo posto in Coppa Marche e si stia ben comportando in campionato".