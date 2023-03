Campionati europei di vela

Ad Andora, in Liguria, si sono disputati i campionati europei senior della classe Ilca (x Laser). Condizioni meteo non facili per i regatanti, a causa della variabilità del vento. Negli Ilca 7, prestigiosa per la sua valenza olimpica, il 19enne Pietro Giacomoni del Club Vela Portocivitanova s’è classificato 41° assoluto, e 6° tra gli italiani, al termine delle 10 regate. Un 7° posto di poule nelle manche di qualificazione è stato il suo "picco". In gara anche tre compagni di squadra: Paolo Freddi 100° (38° nella Silver Fleet) e, relegati nella Bronze Fleet, Edoardo Libri 153° e Claudio Vallesi 184° su 186. Per Giacomoni, che è inserito nel progetto azzurro della Nazionale, si tratta di un buon risultato visto anche il valore assoluto della concorrenza. Ad aggiudicarsi il titolo continentale è stato il croato Tonci Stipanovic, n.10 del ranking mondiale e con alle spalle il doppio argento nelle due ultime Olimpiadi.

Negli Ilca 6, pure di caratura olimpica e riservati alle veliste, il sodalizio rossoblù era rappresentato da Maria Giulia Cicchinè e Alina Iuorio. Entrambe non sono andate al di là di un piazzamento nella Silver Fleet. La prima ha guadagnato l’86° posto su 112 concorrenti, concludendo bene le regate di finale con un 13° e un 14° posto. Novantaquattresimo rango per la Iuorio, che ha vinto addirittura una prova di finale pagando però dazio in classifica alle troppe volte (4 su 10) nelle quali non è stata classificata. Titolo europeo per l’olandese Marit Bouwmeester, oro a Rio 2016 e argento a Londra 2012.