Cbf Balducci, c’è Chieri "Serve una prova perfetta"

"Chieri è una squadra che mi piace molto, magari non ha super giocatrici ma è un ottimo complesso capace di creare problemi anche alle big". Luca Paniconi, tecnico della Cbf Balducci, scatta la foto delle avversarie che alle 17 di oggi saranno di scena al Banca Macerata Forum per la terza giornata del campionato di A1 di volley femminile. Le maceratesi sono attese da un ostacolo difficile, del resto dall’altra parte della rete ci sarà la quinta forza del torneo. "Loro – aggiunge il coach – battono bene e noi dovremo essere bravi a tenere in ricezione perché poi potremmo farci valere in attacco. Dovremo anche mettere in campo tanta intensità, restare attenti e a non commettere quegli errori evitabili: tutto ciò richiederà un’elevata concentrazione in ogni fase della partita". La Cbf Balducci è attesa da una gara complicata, ma sarà importante riuscire a tenere lo stesso livello di gioco mostrato contro Novara quando è stato vinto un set contro una big del torneo, che ha sofferto ma non ha sbagliato praticamente nulla. "Sarebbe importante – osserva l’allenatore di casa – replicare quel match e muovere la classifica, ci darebbero una spinta significativa per le prossime gare". In settimana la squadra si è allenata finalmente bene dopo quella precedente segnata dall’influenza, che ha inciso nel match perso al tie break a Perugia. "In settimana – conclude Paniconi – ho visto bene le ragazze e ho colto tanti segnali incoraggianti. È in netta crescita la giovane statunitense Chaussee".

La Cbf Balducci insegue la salvezza, retrocedono le ultime due e adesso la squadra maceratese è penultima e Perugia ha 2 punti di vantaggio. Ogni partita è importante per fare punti e le ragazze devono affrontarle con la mente libera, così come contro Novara. In questo momento ha un peso significativo il sostegno del pubblico che può effettivamente dare alle ragazze la spinta necessaria per firmare un’impresa nella prima stagione della società nella massima serie.

Il coach ospite Giulio Cesare Bregoli si affida alla palleggiatrice Francesca Bosio in diagonale con l’opposta belga Kaja Grobelna, c’è anche l’opzione della svizzera Maja Storck. Al centro la tedesca Camilla Weitzel fa coppia con Alessia Mazzaro, pronta anche la centrale statunitense Brionne Butler. È ampia la scelta per le schiacciatrici: tra Francesca Villani, la francese Helena Cazaute e la polacca Olivia Rozanski. Il libero è Ilaria Spirito.

Ecco le parole di Fatim Kone, centrale della Reale Mutua Fenera Chieri. "Nelle ultime partite – dice – siamo state molto brave nel muro-difesa e nel mantenere la concentrazione alta, nei momenti di difficoltà siamo riuscite a non abbatterci: è stato fondamentale per fare risultato. A Macerata dovremo essere molto aggressive in battuta e tenere una buona qualità di muro-difesa". La gara sarà diretta dagli arbitri Marco Zavater e Antonella Verrascina di Roma.