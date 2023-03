Cbf Balducci, domani c’è Busto Arsizio

Penultimo impegno casalingo della stagione per la Cbf Balducci che alle 17 di domani ospiterà al Banca Macerata Forum la E-Work Busto Arsizio nella 10ª giornata di ritorno del massimo campionato. Le arancionere, in una situazione di classifica ormai da tempo compromessa in chiave salvezza, cercano il ritorno al successo di fronte al proprio pubblico per regalare una soddisfazione ai tifosi che hanno seguito con passione la prima storia stagione in Serie A1 per il club maceratese. In caso di sconfitta per 0-3 o 1-3 il verdetto della matematica retrocessione diventerebbe inevitabile per le ragazze di Paniconi che vedrebbero Perugia diventare irraggiungibile a tre gare dal termine.

Domani le arancionere dovranno vedersela con le lombarde, allenate da coach Marco Musso, che affidano la regia alla statunitense Carli Lloyd in diagonale con l’opposta brasiliana Rosamaria sulla via del recupero, in alternativa c’è la tedesca Stigrot. Al centro ci saranno Rossella Olivotto e la cipriota Katerina Zakchaiou, in banda Alice Degradi e Loveth Omoruyi. Il libero è Giorgia Zannoni. "Affrontiamo – sono le parole di Michele Carancini, secondo allenatore della Cbf Balducci – una squadra tosta come Busto Arsizio che sta esprimendo una buonissima pallavolo e sta sicuramente crescendo rispetto alla parte iniziale del campionato, quando ha fatto un po’ più fatica. Noi ovviamente, come in ogni match, cercheremo di dare il massimo e di portare a casa quanto più possibile, visto che ormai sono rimaste pochissime gare al termine dell’avventura in regular season".

L’ex di turno è Freya Aelbrecht che ha giocato a Busto Arsizio nella stagione 201415. La partita sarà diretta da Bruno Frapiccini di Ancona e da Alberto Dell’Orso di Pescara.