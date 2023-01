Cbf Balducci, si organizza un pullman per i tifosi

L’HR Volley organizza un pullman per la trasferta dei tifosi in occasione dell’importante gara della quarta giornata di ritorno dell’A1 femminile in Toscana contro il Bisonte Firenze, si giocherà domenica alle 17 al Pala Wanny. È di 35 euro il costo totale della trasferta comprendente il viaggio e il biglietto. Il pullman partirà alle 8 di domenica dal parcheggio del Banca Macerata Forum, l’arrivo a Firenze è previsto dopo circa 3 ore, si avrà così il tempo per visitare la splendida città. Per prenotazioni e informazioni chiamare il numero 392 220 0165 (Loredana) dalle 15 alle 20 o scrivere su Whatsapp entro venerdì. È di 40 persone la quota minima da raggiungere perché si organizzi la trasferta dei tifosi.

Oggi la squadra riprenderà gli allenamenti dopo il fine settimana di sosta per la Final Four di Coppa Italia. Oggi le ragazze sosterranno una doppia seduta ed è prevista sabato la partenza della squadra per Firenze.