Coppa del mondo di Atene. Raffaeli brilla d’argento

Sofia Raffaeli nella prima tappa di Coppa del Mondo, in scena al Palaio Faliro di Atene, conquista due medaglie d’argento alla palla e al cerchio. La stella della ritmica fabrianese non al meglio della condizione non è riuscita ad essere perfetta incappando in alcuni errori e con la stagione iniziata da poco non ha ancora trovato la perfezione per i suoi nuovi esercizi che porterà alle Olimpiadi di Parigi. La vice campionessa del mondo al concorso generale si è classificata ottava con il totale, sui quattro attrezzi, di 123.450 punti (CE 32.250 – PA 33.050 – CV 31.100 – NA 27.050). La vittoria è andata alla bulgara Krasnobaeva (131.100) che si è messa alle spalle la connazionale Brezalieva (pt. 130.350) e Alina Harnasko (125.000). Sofia ha conquistato solo due finali al cerchio e alla palla. L’agente delle fiamme d’oro ieri è scesa in pedana molto determinata e in entrambe le specialità ha conquistato due ottimi argenti. Il primo al cerchio dove ha ottenuto lo straordinario punteggio di 33.850 che non le è stato sufficiente perche la Bulgara Krasnobaeva ha ottenuto un incredibile 34.300. Alla palla ha entusiasmato pubblico e giuria ottenendo un buon 32.850 ma per pochissimi decimi è arrivata nuovamente seconda dietro all’israeliana Munits (32.950). L’altra fabrianese Milena Baldassarri ha terminato il concorso generale in 23ª posizione con il totale di 116.850. La ravennate è riuscita però a strappare un pass alle clavette grazie al quinto punteggio nella specialità. Nella finale Milena ha chiuso la sua esibizione all’ottavo posto con il punteggio 29.200. La strada per arrivare fino a disputare la finale di coppa del mondo a milano è ancora lunga. Si dovrà passare per Sofia (14 aprile), Baku (21 aprile) e Tashkent (28 aprile) per finire con la finalissima di Milano (21-23 giugno). Prossimi appuntamento per le due azzure con al finale del campionato Italiano di serie A1 con la Ginnastica Fabriano che si disputerà a Torino il 6 e 7 aprile.

Angelo Campioni