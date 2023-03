Da ieri Cbf Balducci al lavoro in palestra

La Cbf Balducci di nuovo al lavoro da ieri al Banca Macerata Forum per preparare il ritorno in campo di fronte al proprio pubblico nel match di domenica alle 17 contro la E-Work Busto Arsizio, altra grande realtà del volley italiano che farà visita all’impianto maceratese per la 10ª di ritorno di A1 femminile. Dopo il ko di Bergamo e la vittoria di Perugia nella nona giornata di ritorno la situazione in classifica per le arancionere è sempre più complicata: ora la zona salvezza è a ben -9 punti a quattro giornate dal termine della Regular Season. L’obiettivo è comunque di tornare al successo per interrompere la serie negativa che dura da tredici gare consecutive e rendere così meno amaro il finale di stagione.