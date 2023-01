Dijkema: "Credo nella salvezza della Cbf Balducci"

"Metto a disposizione della squadra l’esperienza e aiuto le compagne a credere sempre di più in loro stesse". Ha un ruolo importante non solo in campo Laura Dijkema, palleggiatrice della Cbf Balducci, in una fase importante della stagione in cui le maceratesi stanno lottando per conquistare la permanenza nell’A1 di volley femminile. "Trasmetto serenità al gruppo – aggiunge – e un atteggiamento positivo. Non c’è da deprimersi se si perde un set o una gara, ma restare unite". Da Perugia la Cbf Balducci è tornata a casa con un punto in una gara importante in chiave salvezza in cui non sono mancati i problemi. "Dobbiamo essere orgogliose di avere dimostrato qualcosa – sottolinea la giocatrice olandese – e di essere tornate per la prima volta a casa con un punto in trasferta. Non deve essere vista come un’attenuante o un alibi, ma è una constatazione che abbiamo avuto tanti problemi in quella settimana e in partita per via dell’influenza". La palleggiatrice ricorda le sensazioni alla fine del match in Umbria. "Eravamo deluse perché si sarebbe anche potuto vincere, ma occorre essere positive perché non serve a nulla entrare in una spirale di negatività. E allora dobbiamo essere contente di quel punto preso in condizioni difficili, tenere alta la testa e guardare avanti".

E lo sguardo cade su Chieri, la quinta forza dell’A1 che alle 17 di domani sarà al Banca Macerata Forum. Le piemontesi sono reduci dalla trasferta vittoriosa in Grecia nel turno infrasettimanale di Challenge Cup. "Giocano bene – Dijkema scatta la foto delle avversarie – e praticano una pallavolo veloce". Ma in questa fase non c’è da guardare a chi ci sarà ogni volta dall’altra parte della rete, ma riuscire a giocare bene come è stato fatto con Novara per approfittare anche di eventuali difficoltà dell’avversaria di turno. "È l’atteggiamento che paga. Ora dobbiamo provare a fare punti contro chiunque, anche contro le big. C’è quindi da scendere in campo con molta energia. Io credo tantissimo in questa squadra e sono convintissima che possiamo tagliare quel traguardo". Ma c’è anche da migliorare per essere sempre più pronti e per creare le premesse per mettere in difficoltà l’avversario". "Dobbiamo trovare una maggiore continuità. Per esempio, penso al match contro Novara quando eravamo avanti di 4 punti e ce ne hanno fatti 8 di fila. Ecco, dobbiamo trovare una maggiore stabilità evitando certi blackout". La giocatrice si è subito inserita nella squadra. "È stato molto facile con la squadra e con lo staff". Ora il pensiero è rivolto alla gara di domani quando le maceratesi cercheranno l’exploit per conquistare preziosi punti in chiave salvezza. Fiesoli e compagne vogliono contare sull’appoggio dei tifosi per tornare a quella vittoria che manca dal 27 novembre quando è stata battuta Bergamo.