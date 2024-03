Dopogara dai due volti, il mister della Vigor: "Vittoria dedicata a Senigallia». L’allenatore granata: "Facciamo un bagno di umiltà». Clementi non sta nella pelle, Manoni chiede scusa

E’ quasi incredulo mister Aldo Clementi. Una vittoria così netta non se la sarebbe immaginata neppure nel più bello dei sogni. Invece tutto è andato nel verso giusto nonostante qualche piccolo errore dei suoi. "Dopo i primi due gol, abbiamo lasciato troppo campo al Fano e questo aspetto non mi è affatto piaciuto – dice il tecnico della Vigor Clementi -. Detto ciò ho apprezzato la lucidità della squadra, motivata e sempre concentrata. Voglio dedicare questa vittoria alla gente di Senigallia, ci sono tifosi che ogni giorno vengono al campo e ci seguono con un affetto smisurato. Questa vittoria è il modo migliore per ringraziarli". Clementi ha apprezzato la passione di entrambe le tifoserie così come la correttezza tra i protagonisti.

"Qualche scaramuccia può capitare, però la correttezza non deve mai mancare – rimarca il mister di Senigallia -. E’ un derby sentito, davanti a tanta gente non è facile mantenere la lucidità, tuttavia Vigor – Fano non ha mai proposto episodi di antisportività quindi vorrei elogiare tutti i giocatori che sono scesi in campo". Non si presenta invece il mister del Fano Manolo Manoni, al suo post il patron Salvatore Guida che non usa mezzi termini per etichettare la prestazione dei granata. "Non c’è nulla da dire, dobbiamo solo chiedere scusa ai tifosi che ci hanno seguito in gran numero – afferma Guida -. Facciamoci un bagno di umiltà, tutti. I ragazzi hanno creato un bel gruppo, ma non è accettabile assistere a prestazioni di questo tipo. Perdere sul campo ci sta, l’umiliazione però è un’altra cosa. Poche chiacchiere, pensiamo a salvarci, ma con un altro atteggiamento – continua il presidente granata -. Non entro in questioni tecniche, non è mio compito. Oggi però abbiamo sbagliato tutto, a partire dall’approccio ed una squadra che deve salvarsi non può permetterselo".

Nicolò Scocchera